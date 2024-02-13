Кубок главы города Дзержинска пройдет в рамках Чемпионата по мотокроссу

24 февраля на мототрассе «Заря» состоится Кубок главы города Дзержинска по мотокроссу. Эти соревнования пройдут в рамках зимнего Чемпионата Нижегородской области, который организуют Федерация мотоциклетного спорта Нижегородской области и администрация города Дзержинска, и станут его третьим, финальным зимним этапом.