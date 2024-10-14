НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог Serg David

1 подписчик

Первосвященник Каиафа и Иуда Искариот — римские ставленники, распявшие Христа

Первосвященник Каиафа и Иуда Искариот — римские ставленники, распявшие Христа

Кем были на самом деле первосвященник Каиафа и Иуда Искариот, распявшие Христа? Являлись ли они представителями иудейского народа? Как они связаны с политикой и Римом? Как они тщательно скрывали свою деятельность? Можно ли с уверенностью назвать Каиафу римским иностранным ставленником в Иудее? Небольшая статья о том, как Рим на протяжении 4-ёх лет пытался распять Христа, а после, как он это сделал — перевёл всю ответственность на иудейский народ, параллельно реализовывая различные тактики внешнего управления, включая дезинформацию и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх