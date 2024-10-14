Первосвященник Каиафа и Иуда Искариот — римские ставленники, распявшие Христа

Кем были на самом деле первосвященник Каиафа и Иуда Искариот, распявшие Христа? Являлись ли они представителями иудейского народа? Как они связаны с политикой и Римом? Как они тщательно скрывали свою деятельность? Можно ли с уверенностью назвать Каиафу римским иностранным ставленником в Иудее? Небольшая статья о том, как Рим на протяжении 4-ёх лет пытался распять Христа, а после, как он это сделал — перевёл всю ответственность на иудейский народ, параллельно реализовывая различные тактики внешнего управления, включая дезинформацию и т.