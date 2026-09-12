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Тото Вольфф: «Слышал только хорошее о трассе в Мадриде от Антонелли и Расселла»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф сообщил о реакции пилотов Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла на новый трек «Формулы-1» в Мадриде.

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