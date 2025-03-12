Сотрудники полиции Алагирского района Северной Осетии и команда ЮИД «Светофор» присоединились к патриотической акции «Позывной «ПОБЕДА 1.9.4.5-2.0.2.5»

В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Алагирскому району Северной Осетии лейтенант внутренней службы Зарина Газзаева и ребята из отряда ЮИД «Светофор» школы № 5 г.