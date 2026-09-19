Мы сегодня на выборах всему миру демонстрируем силу Русского Мира

"В экстремальных условиях". В России началось историческое голосование В России начались трехдневные выборы © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в медиабанк Голосование на избирательном участке в Новосибирске на выборах депутатов Государственной думы России девятого созывамМОСКВА, РИА Новости, Михаил Катков.