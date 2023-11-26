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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Урал» не побеждает 10 матчей подряд. На победу «Краснодара» дают высокие 2.17

«Урал» встретится с «Краснодаром» в 16-м туре чемпионата России. Клуб из Екатеринбурга не побеждает на протяжении 10 матчей – 7 поражений и три ничьи.

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