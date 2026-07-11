Мне вот интересно, он заранее придумывает шутки и вставляет в нужный момент, или он их генерирует Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мне вот интересно, он заранее придумывает шутки и вставляет в нужный момент, или он их генерирует Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии