ВС РФ взяли Синьковку: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 июня 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 484-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 июня 2023 г.: СВО сегодня, день 484-й. Обзор событий: Армия РФ наступает на нескольких направлениях.
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