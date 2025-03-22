Утечки "чувствительной информации" расследуют в Пентагоне

В Пентагоне начато расследование утечек чувствительной внутренней информации. Глава ведомства Пит Хегсет официально попросил своего зама по военной разведке подключиться к работе, в субботу, 22 марта, РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны США.
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