Строительство аэродрома и ядерные амбиции США «США активно создают аэродромную инфраструктуру для самолётов, способных нести ядерное оружие» Советник… Арктика под прицелом: США разместят ядерные самолеты у границ России — ответ Кремля .
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