Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

87 подписчиков

Землетрясение ощутили жители Алматы и Талгара

Землетрясение ощутили жители Алматы и Талгара

Землетрясение зарегистрировали в 22:25 часов 13 июня, передает inAlmaty.kz. Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана, на границе с Кыргызстаном, в 34 километрах на юге-востоке от Алматы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх