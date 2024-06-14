Землетрясение ощутили жители Алматы и Талгара

Землетрясение зарегистрировали в 22:25 часов 13 июня, передает inAlmaty.kz. Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана, на границе с Кыргызстаном, в 34 километрах на юге-востоке от Алматы.
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