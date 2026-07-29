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Татар-информ

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В Билярске завершился первый республиканский форум «Профессия будущего»

В Билярске завершился первый республиканский форум «Профессия будущего»

Фото предоставлено организаторами мероприятия На территории палаточного лагеря «Сэлэт» у древнего Билярского городища прошла торжественная церемония закрытия I республиканского молодежного форума «Профессия будущего: Мы выбираем, нас выбирают».

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