" Маремьяна, не страмись! Лезь в дудку!": советский мультфильм, который разобрали на цитаты

Этот мультфильм - "Волшебное кольцо" - по праву можно считать шедевром советской мультипликации. Снял его в 1979 году режиссер Леонид Носырев, снявший такие всенародно любимые мультфильмы как "Рыжий, рыжий, конопатый", "Антошка", "Два веселых гуся", "Вершки и корешки".