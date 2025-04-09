Слова Путина утонули в грохоте фанфар: Мы сами отталкиваем тех, кто хотел бы вернуться или переехать жить Россию

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Андрей
Есть реальная задача —вернуть всех этнических русских в Россию. Вот с этого и нужно начинать. Только это — не миграция, а репатриация. Это две большие разницы» 👍👍👍
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4 час.
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