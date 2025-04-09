Слова Путина утонули в грохоте фанфар: Мы сами отталкиваем тех, кто хотел бы вернуться или переехать жить Россию

Выходцам из среднеазиатских республик гораздо проще перебраться в РФ, чем западным европейцам или соотечественникам Святослав Князев Фото: Михаил Почуев/ТАСС, архив Материал комментируют: Анатолий Бублик Кирилл Кабанов Михаил Матвеев Президент России Владимир Путин, выступая на мартовской Коллегии МВД, поделился своим видением приоритетов миграционной политики.
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