Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ультиматум Вашингтона: "Я запрещаю вам наступать".

Ультиматум Вашингтона: "Я запрещаю вам наступать".

Вашингтон сделал резкое заявление, которое можно расценить как прямой ультиматум Москве. Американские власти обвинили Россию в затягивании переговорного процесса и пригрозили новыми санкциями, если Москва не согласится на их условия.

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Комментарии
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Игорь Васиков
На территории украины Россия воюет с США. Это надо понять и из этого исходить. Американцы всегда были врагами и воспринимать их надо именно так.
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6 час.
Геннадий Бережнов
Кто то ещё готов его облобызать? Наш прямой враг с которым мы и воюем нам ставит ультиматум! Он её развязал, а проиграв нам приказывает прекратить войну. Старое трепло вытворяет бесподобное, на исходе ума, и не думает, что он уже хромая утка и при потере большинства ему оденут ошейник!
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6 час.
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