Ультиматум Вашингтона: "Я запрещаю вам наступать".

На территории украины Россия воюет с США. Это надо понять и из этого исходить. Американцы всегда были врагами и воспринимать их надо именно так.

Геннадий Бережнов

Кто то ещё готов его облобызать? Наш прямой враг с которым мы и воюем нам ставит ультиматум! Он её развязал, а проиграв нам приказывает прекратить войну. Старое трепло вытворяет бесподобное, на исходе ума, и не думает, что он уже хромая утка и при потере большинства ему оденут ошейник!