Анна Соколова. Выборы башкана (главы) Гагаузской автономии Республики Молдова, назначенные на 15 ноября 2026 года, становятся частью более широкого противостояния между Комратом и центральными властями Молдовы в лице партии PAS, окрещённой в молдавском народе «Жёлтой смертью» по аналогии с главным цветом символики политформирования.