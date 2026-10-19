Анна Соколова. Выборы башкана (главы) Гагаузской автономии Республики Молдова, назначенные на 15 ноября 2026 года, становятся частью более широкого противостояния между Комратом и центральными властями Молдовы в лице партии PAS, окрещённой в молдавском народе «Жёлтой смертью» по аналогии с главным цветом символики политформирования.
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