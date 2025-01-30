Марочко: российские войска подошли вплотную к Купянску в Харьковской области

Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник в отставке НМ ЛНР, сообщил о значительном продвижении российских войск вдоль правого берега реки Оскол и подходе к северным окраинам города Купянска в Харьковской области.
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