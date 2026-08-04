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Новости Липецка

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Завтра похолодание до +18 градусов

Завтра похолодание до +18 градусов

Завтра ночью станет прохладнее — всего +18 градусов. Утро будет свежим, а день — комфортным. Не пропустите прогноз на ближайшие дни!Сегодня, 4 августа, температура воздуха порадует жителей города +27 градусов.

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