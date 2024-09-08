Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети.
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