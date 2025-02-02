Растущий в прежние годы товарооборот между Россией и Турцией начал падать. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.
«Хватит, надружились»: Россия сворачивает торговлю с Турцией
Комментарии
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АС
Александр Смелов
Уж сколько раз можно наступать на грабли. "Если НАМ выгодно" - именно это должно быть основой всей нашей и экономической, и политической основой отношениям со всеми в мире. К нам все относятся именно так, а мы всё " о дружбе народов" печемся, всё никак от Интернационала отойти не можем. До коле?
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