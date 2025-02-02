БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Перин
    "тогда как современный бизнес за 30 лет тут ничего не родил" И не родит. не нужно это бизнесу, от слова "на хер". В С...Колеса для фронта...
  • Yvan
    Когда РФ выйдет из этого гадюшника?Питер Кёниг: Крах...
  • Александр Смелов
    Уж сколько раз можно наступать на грабли. "Если НАМ выгодно" - именно это должно быть основой всей нашей и экономичес...«Хватит, надружил...

«Хватит, надружились»: Россия сворачивает торговлю с Турцией

«Хватит, надружились»: Россия сворачивает торговлю с Турцией

Растущий в прежние годы товарооборот между Россией и Турцией начал падать. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Смелов
Уж сколько раз можно наступать на грабли. &quot;Если НАМ выгодно&quot; - именно это должно быть основой всей нашей и экономической, и политической основой отношениям со всеми в мире. К нам все относятся именно так, а мы всё &quot; о дружбе народов&quot; печемся, всё никак от Интернационала отойти не можем. До коле?
Ответить
1 час.
наверх