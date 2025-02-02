«Хватит, надружились»: Россия сворачивает торговлю с Турцией

АС

Александр Смелов

Уж сколько раз можно наступать на грабли. "Если НАМ выгодно" - именно это должно быть основой всей нашей и экономической, и политической основой отношениям со всеми в мире. К нам все относятся именно так, а мы всё " о дружбе народов" печемся, всё никак от Интернационала отойти не можем. До коле?