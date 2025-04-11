📌⚡️Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) – пока множество версий того, как будет выглядеть эта боевая машина.
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📌⚡️Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) – пока множество версий того, как будет выглядеть эта боевая машина.