Экс-президент Киргизии Бакиев будет арестован сразу после приезда на родину

Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев будет задержан сразу же после пересечения киргизской границы в случае возвращения на родину, заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.
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