Современные российские спутники способны не только получать изображения поверхности Земли, но и самостоятельно обрабатывать большие объёмы информации непосредственно на орбите, рассказала доцент кафедры информационных технологий Финансового университета при правительстве РФ Юлия Бузыкова в беседе с «Новыми Известиями».