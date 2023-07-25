Гэтжи никак не может забыть поражение от Хабиба Нурмагомедова

О своих явно «фантомных болях» сообщил американец Джастин Гэтжи в преддверии своего поединка против соотечественника Дастина Порье.
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