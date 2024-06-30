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Медик Лукашева перечислила причины выпадения волос

Медик Лукашева перечислила причины выпадения волос

Трихолог ответила на вопрос, что делать, если выпадают волосы.Что делать, если волосы внезапно начали выпадать, рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Наталья Лукашева.

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