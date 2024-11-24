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Стас Михайлов: “Легче и интереснее без алкоголя в райдере”

Стас Михайлов: “Легче и интереснее без алкоголя в райдере”

Не секрет, что Стас Михайлов изменил свой райдер. Теперь в нем нет спиртных напитков.  Известный российский исполнитель Стас Михайлов на Всенародной танцевальной площадке «Ээхх, Разгуляй!» дал развёрнутое интервью журналистам и объяснил внесение изменений в свой концертный райдер.

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