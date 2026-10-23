@ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Решение Львовского облсовета объявить 2027 год «годом УПА*» вновь обострило отношения Киева и Варшавы.
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