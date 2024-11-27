Мнение об СВО, отмены концертов, наркозависимость: как живет Диана Арбенина

Певица Диана Арбенина продолжает творческую деятельность вместе со своей группой «Ночные снайперы». Что известно о жизни артистки, какие последние новости выходили о ней? Что известно о падении Арбениной со сцены на концерте в Петербурге Арбенина во время концерта в Санкт-Петербурге в среду, 27 ноября, упала с внешней стороны балкона, наступив на сетку, сообщил источник.
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