«Исламский джихад» отверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

Палестинская группировка «Исламский джихад» отвергла обвинения израильской стороны, возложившей на нее ответственность за удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли не менее 500 человек, передает РИА Новости.
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