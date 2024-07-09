09,07,24 Новгородское Боевые действия в районе Горловки. Мотострелковое подразделение ВСУ под обстрелом с дрона ВС РФ во время высадки на позицию в южной части Новгородского.
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09,07,24 Новгородское Боевые действия в районе Горловки. Мотострелковое подразделение ВСУ под обстрелом с дрона ВС РФ во время высадки на позицию в южной части Новгородского.
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