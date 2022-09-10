В Подмосковье явка на муниципальных выборах составила 10,03 процента

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Текущая явка на выборах органов местного самоуправления, довыборов депутата в Мособлдуму по Воскресенскому одномандатному округу 2 в Московской области составляет 10,03%, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.