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Почему повторение трагедии Газы вполне вероятно на Западном берегу

Почему повторение трагедии Газы вполне вероятно на Западном берегу

Пока внимание мировой общественности приковано к Газе, где палестинское население проживает компактно, драматические события разворачиваются также в Иудее и Самарии, то есть на Западном берегу реки Иордан, похожем на лоскутное одеяло.

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