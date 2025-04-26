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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренин сделал передачу в 4-м матче серии против «Вегаса». Он набрал очки во 2-й игре плей-офф подряд

Нападающий «Миннесоты» сделал передачу в 4-м матче серии против «Вегаса» (2:1, 2-й период, 2-1). Он отметился ассистом во 2-й игре подряд.

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