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Маск снова поддержал АдГ, назвав её жизненно необходимой для Германии

Маск снова поддержал АдГ, назвав её жизненно необходимой для Германии

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и миллиардер Илон Маск снова поддержал правую партию «Альтернатива для Германии» перед выборами и назвал её «жизненно необходимой» для выживания ФРГ.

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