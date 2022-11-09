Свыше 500 новобранцев пополнят военную школу поваров ВВО в Забайкальском крае в рамках осеннего призыва

За четыре месяца обучения военнослужащие пройдут курс общевойсковой подготовки и обучение по специальности, что позволит им в дальнейшем самостоятельно готовить свыше 100 различных блюд в объеме установленной для повара (пекаря) категории.
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