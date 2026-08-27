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ЧМ-2027. Отборочный турнир. Франция встретится со Словенией, Германия сыграет с Польшей и другие матчи

Франция встретится со Словенией, Германия сыграет с Польшей. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Второй раунд Группа I Положение команд : Испания – 5-1, Украина – 4-2, Черногория – 4-2, Португалия – 3-3, Греция – 3-3, Грузия – 3-3.

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