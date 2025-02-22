Проклятие варп-двигателя: почему он не поддается ученым вот уже 30 лет?

Помните, как в любимых фантастических фильмах космические корабли рассекают пространство, мгновенно преодолевая немыслимые расстояния? Эта завораживающая идея, известная как варп-двигатель, десятилетиями будоражит умы не только киносценаристов, но и физиков.
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