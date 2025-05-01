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Добрый Мир

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Китайцы скупают особый сорт российской нефти вопреки санкциям

Китайцы скупают особый сорт российской нефти вопреки санкциям

Елена Савельева Китай сохраняет статус крупнейшего потребителя российского нефтяного экспорта. В ближайший месяц экспорт арктических сортов в КНР может резко увеличиться: выросли морские перевозки по схеме "борт-в-борт".

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