Приговор пришел по СМС // Айтишник, чиновник и предприниматель получили сроки по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника компании «Ай-Теко» Игоря Колпакова, начальника ГБУ «Информационный город» Олега Филимонова и предпринимателя Андрея Шмитько.
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