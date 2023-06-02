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Уборщица из Новосибирска, оправданная за "кражу" 7 млн, будет просить компенсацию

Уборщица из Новосибирска, оправданная за "кражу" 7 млн, будет просить компенсацию

Айнагуль отметила, что не собирается никому желать того, что она пережила. Даже самому заклятому врагу Новосибирский областной суд освободил из СИЗО 45-летнюю Айнагуль Борбуеву, которую осудили за кражу сумки, в которой якобы лежали 7 млн рублей.

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