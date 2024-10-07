Берлинская пресса: в день 75-летия основания ГДР единства в Германии нет

В день 75-летия основания ГДР (Германской Демократической Республики), который отмечается 7 октября, «остальгия» – ностальгическое чувство по поводу утраченного социалистического восточногерманского прошлого – гражданами востока ФРГ почти не ощущается.
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