Удар по зданию СБУ - часть конфликта с ГУР? Полковник Пинчук оценил версии

Взрыв в Киеве вызвал переполох на Банковой - это был удар по центральному зданию СБУ. Зеленский, разумеется, обвинил в произошедшем Россию, однако всё не так однозначно как кажется.
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