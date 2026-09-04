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Царьград

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Удар по зданию СБУ - часть конфликта с ГУР? Полковник Пинчук оценил версии

Удар по зданию СБУ - часть конфликта с ГУР? Полковник Пинчук оценил версии

Взрыв в Киеве вызвал переполох на Банковой - это был удар по центральному зданию СБУ. Зеленский, разумеется, обвинил в произошедшем Россию, однако всё не так однозначно как кажется.

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