Украинская национальная идея полностью реализована

Аурелия Запсенко

Есть у него статьи и получше.Сам тоже покинул свою страну и плюёт в неё, и ничего ему за это не бывает. Но как долго не будет? Олесь Бузина не покинул свою страну и был убит, а Ищенко,похоже, тоже считает, что выиграл, как те, в кого он тычет.