Новая потрясающая статья Р. Ищенко - воистину он лучший эксперт по Украине. Читаем, мотаем на ус, разбираем на цитаты, распространяем.
Украинская национальная идея полностью реализована
Комментарии
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Аурелия Запсенко
Есть у него статьи и получше.Сам тоже покинул свою страну и плюёт в неё, и ничего ему за это не бывает. Но как долго не будет? Олесь Бузина не покинул свою страну и был убит, а Ищенко,похоже, тоже считает, что выиграл, как те, в кого он тычет.
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7 час.
Надежда
Вы ставите в укор Ищенко, что он не захотел умереть от рук бандеронацистов? Странное у вас понимание патриотизма. Бузина был настоящим украинцем и патриотом своей родины, но я считаю, что ему тоже нужно было уехать. Живым он бы больше сделал для освобождения страны от нацизма!
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6 час.
Игорь Василевский
Щось менi пiдсказуе, шо ця Аурелия Запсенко пiшэ з куiва..., з СБУ
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47 сек.
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