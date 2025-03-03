Lenovo показала концепт ноутбука ThinkBook 3D с 3D-дисплеем и умное кольцо AI Ring

Компания Lenovo продемонстрировала концепты ноутбука ThinkBook 3D и умного кольца Lenovo AI Ring. Концепт ноутбука ThinkBook 3D оснащён дисплеем с поддержкой трёхмерного изображения без надобности в использовании специальных очков.
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