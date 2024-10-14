Эксперт призвал избегать покупки «серых» сим-карт

При покупке сим-карты необходимо проверять, что она оформлена именно на вас и по вашему паспорту, также следует избегать покупки «серых» сим-карт, предупредил в беседе со «Звездой» специалист по защите информации Федор Петрушенко.
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