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Европа беспричинно оскорбила Россию: Мерзкая шутка прозвучала из уст главы дипломатии Евросоюза

Европа беспричинно оскорбила Россию: Мерзкая шутка прозвучала из уст главы дипломатии Евросоюза

6,1K прочитали Председатель Объединенного комитета начальников штабов, четырехзвездный генерал армии США Марк Милли решил высказаться о перспективах "украинского сопротивления российской агрессии".

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