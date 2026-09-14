Аргументы недели Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов Статистика последних дней рисует картину, которая должна заставить пересмотреть свои подходы как крупных застройщиков, так и сторонников бесконтрольной миграции.
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