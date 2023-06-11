Депутат Госдумы объяснил, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа

Экономика Чаплин назвал три варианты решения проблемы. Глава союза дачников Московской области и депутат Госдумы от “Единой России” Никита Чаплин в беседе со СМИ пояснил, как россияне смогут оформить заброшенный дачный соседский участок на себя.