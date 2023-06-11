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Депутат Госдумы объяснил, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа

Депутат Госдумы объяснил, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа

Экономика Чаплин назвал три варианты решения проблемы. Глава союза дачников Московской области и депутат Госдумы от “Единой России” Никита Чаплин в беседе со СМИ пояснил, как россияне смогут оформить заброшенный дачный соседский участок на себя.

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