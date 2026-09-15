Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что писали в своих воспоминаниях немцы, которых провели строем по Москве в 1944 году

17 июля 1944 года по улицам Москвы прошли 57 600 немецких военнопленных — солдат, офицеров и генералов, захваченных Красной армией в ходе операции «Багратион».

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