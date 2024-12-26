По факту гибели троих челябинских детей на пожаре возбудили уголовное дело

Мальчики трёх, пяти и семи лет заживо сгорели в посёлке Беловка.В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей на пожаре.
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